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UEFA, PSG - Başakşehir maçına müfettiş atadı!

UEFA, PSG - Başakşehir mücadelesinin yaşanan ırkçılık olayı nedeniyle yarıda kalması üzerine olay ile ilgili disiplin soruşturması yürütmek üzere müfettiş atadığını açıkladı.

Spor 09.12.2020, 16:39 09.12.2020, 16:45
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UEFA, PSG - Başakşehir maçına müfettiş atadı!

Fransa'da dün Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan ırkçılık olayları ile ilgili UEFA gerekli adımları attı. UEFA, dün gece yaşanan olayların soruşturulması için bir disiplin soruşturması açıldığını ve bir müfettişin konu hakkında görevlendirildiğini açıkladı.

Soruşturma ile ilgili zaman içinde kamuoyuna bilgilerin de paylaşılacağı belirtildi.

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