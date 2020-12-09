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UEFA: 'Paris Saint Germain - Başakşehir maçıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor'

UEFA, Paris Saint-Germain Başakşehir maçıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Spor 09.12.2020, 08:59
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UEFA: 'Paris Saint Germain - Başakşehir maçıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor'
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması sonrası müsabaka ertesi güne ertelenmişti. UEFA da konuyla ilgili açıklama yaptı. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, Paris Saint Germain ile İstanbul Başakşehir arasında bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbol içinde yeri yoktur" ifadelerine yer verdi.

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