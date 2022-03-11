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UEFA Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk ayak karşılaşmaları tamamlandı.
Spor 11.03.2022, 01:38
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk ayak karşılaşmaları tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunun ilk maçları bu akşam oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:
Vitesse: 0 - Roma: 1
PAOK: 1 - Gent: 0
Slavia Prag: 4 - LASK: 1
Partizan: 2 - Feyenoord: 5
Olimpik Marsilya: 2 - Basel: 1
Leicester City: 2 - Rennes: 0
PSV: 4 - Kopenhag: 4
Bodo/Glimt: 2 - AZ Alkmaar: 1