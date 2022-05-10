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UEFA Konferans Ligi finali Çekya’da oynanacak
UEFA, gelecek yıl Konferans Ligi final müsabakasının Çekya’da bulunan Eden Arena’da oynanacağını açıkladı.
Spor 10.05.2022, 20:22
UEFA, gelecek yıl Konferans Ligi final müsabakasının Çekya’da bulunan Eden Arena’da oynanacağını açıkladı.
UEFA, bu yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi’nde 2023’te oynanacak final stadyumunu açıkladı. Konferans Ligi’nin 7 Haziran 2023’te oynanacak final karşılaşmasının Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Eden Arena’da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Slavia Prag’ın stadı olan Eden Aren’da 20 bin 800 koltuk kapasitesi bulunuyor.