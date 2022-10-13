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UEFA Konferans Ligi: Başakşehir: 1 - Rigas: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Başakşehir, Letonya ekibi Rigas’ı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Spor 13.10.2022, 20:02
UEFA Konferans Ligi: Başakşehir: 1 - Rigas: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Başakşehir, Letonya ekibi Rigas’ı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

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