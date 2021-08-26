UEFA Konferans Ligi: AS Roma: 3 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalya deplasmanında AS Roma ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla bordo-mavililer Avrupa’ya veda etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Hamsik’in kullandığı köşe atışında Vitor Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Patricio, kornere çeldi.

54.dakikada Karsdrop’un ceza sahası içine ortasında Abraham’ın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topa Zaniolo’nun vuruşunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.

62. dakikada Nwakaeme’nin ortasında kafalardan seken topa gelişine vuran Hamsik’in sert şutunu kaleci Patricio kornere çeldi.

65. dakikada gönderilen uzun topla birlikte ceza sahası içine giren Zaniolo’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

81. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Patricio kontrol etti.

84. dakikada Pelligrini’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Shaarawy rakiplerinin arasında meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın filelere gönderdi. 3-0

Stat: Olimpico

Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx

AS Roma: Patricio xxx, Karsdrop xxx, Mancini xxx, Ibanez xxx, Vina xxx, Cristante xxx, Veretout xxx (Villar dk. 79 ?), Zaniolo xxx (El Shaarawy dk. 79 ?), Pellegrini xxx, Mkhitaryan xxx (Perez dk. 73 x), Abraham xxx (Shomurodov dk. 64 x)

Yedekler: Pietro Boer, Daniel Fuzato, Calafiori, Kumbulla, Amadou Diawara, Edoardo Bove, Darboe, Mayoral

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Trabzonspor: Uğurcan x, Peres x (Serkan dk. 72 x), Edgar Ie x, Vitor Hugo x, Trondsen x (İsmail Köybaşı dk. 72 x), Siopis x (Yusuf Sarı dk. 66), Marek Hamsik x, Nwakaeme x, Bakasetas x, Gervinho x (Abdulkadir Ömür dk. 46 xx), Cornelius x (Djaniny dk. 19 x)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Ahmetcan, Berat, Abdulkadir Parmak, Yunus, Koita, Djaniny

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cristante (dk. 20), Zaniolo (dk. 65), El Shaarawy (dk. 84) (AS Roma)

Sarı kartlar: Veretout, Macini (AS Roma) Siopis, Edgar le, Djaniny (Trabzonspor)