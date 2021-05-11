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UEFA kararını verdi: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı...

UEFA 2020- 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin, İstanbul Olimpiyat Stadı’ndan alınarak Portekiz’in Porto şehrindeki Dragao Stadı’na oynanmasına karar verdi. İngiliz Futbol Federasyonu karşılaşmanın Covid’ten dolayı maçın ülkelerinde oynanması için UEFA'ya başvurmuştu.

Spor 11.05.2021, 20:08 11.05.2021, 22:52
UEFA kararını verdi: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı...

UEFA Türkiye'nin de görüşünü olarak görüşerek final maçını 29 Mayıs'ta Porto'da Dragao Stadı'nda oynanmasına karar verdiği öğrenildi. UEFA'dan resmi açıklamanın yarın yapılması beklenirken UEFA'nın Türkiye'ye isteği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yılında 2023'te Şampiyonlar Ligi finalinin sözünü aldığı ve başka bir organizasyonu daha vereceği öğrenildi. 

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