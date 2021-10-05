UEFA Gençlik Ligi'nde dikkat çeken Berisha parladı, Fatih Aktay ise söndü

UEFA Gençlik Ligi'nde 2016-2017 sezonunda Red Bull Salzburg formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın yıldızı parlamaya devam ederken, aynı dönem Altınordu'nun büyük umutlar beslediği, Türk futbolunun önemli golcülerinden olması bekelenen Fatih Aktay ise beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. UEFA Gençlik Ligi'nde 2 Kasım 2016'da Salzburg U19 takımının, Kairat U19 takımını 8-1 mağlup ettiği maçta 5 kez rakip fileleri sarsan Berisha tüm dikkatleri üzerine çekmiş, Altınordu U19 takımında forma giyen Fatih Aktay da 9 Kasım 2016'daki 6-2'lik Sparta Prag galibiyetinde 5 gol atarak aynı başarıyı göstermişti.