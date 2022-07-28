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UEFA, Fenerbahçe’ye soruşturma başlattı

UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

Spor 28.07.2022, 17:56 28.07.2022, 18:15
UEFA, Fenerbahçe’ye soruşturma başlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekibin attığı ilk golde sarı-lacivertli taraftarların yaptığı tezahüratlar gündem olmuştu.. Bugün toplanan UEFA Disiplin Kurulu, maçta yapılan tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe’ye soruşturma başlattı.

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