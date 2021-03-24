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UEFA'dan son dakika açıklaması! Beşiktaş'ın gelirleri kesildi! İşte nedeni...
UEFA'dan yapılan açıklamada "Vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın gelecek yıl Avrupa'dan kazanacağı gelirin % 15'i kesilecek." ifadeleri yer aldı.
Spor 24.03.2021, 18:15
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UEFA'dan yapılan açıklamada "Vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın gelecek yıl Avrupa'dan kazanacağı gelirin % 15'i kesilecek." ifadeleri yer aldı.
-KARARIN GEREKÇESİ-
Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı.
Yapılan açıklamada; Beşiktaş'ın ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.