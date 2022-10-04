UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! .

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsveç'in Malmö ile Almanya'nın Union Berlin takımları arasında 6 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.



İsveç'in Malmö şehrinde saat 19.45'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello da AVAR olarak görev yapacak..