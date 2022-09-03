UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

UEFA, 2021/22 sezonunda Finansal Fair Play'i ihlal etme riski olan ve izlemeye aldığı kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğunu açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek." denildi.