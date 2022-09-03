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UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un izleme listesinde yer aldığını açıkladı.

Spor 03.09.2022, 08:32
UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

UEFA, 2021/22 sezonunda Finansal Fair Play'i ihlal etme riski olan ve izlemeye aldığı kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğunu açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, COVID-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek." denildi. 

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1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Adana Demirspor 4 9
5. Konyaspor 4 8
6. Fenerbahçe 4 7
7. Başakşehir 3 7
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
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19. Hatayspor 3 0
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1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
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8. Göztepe 4 5
9. Keçiörengücü 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Adanaspor 3 3
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1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Celta Vigo 4 7
7. Atletico Madrid 3 6
8. Osasuna 3 6
9. Real Sociedad 3 6
10. Mallorca 3 4
11. Almeria 3 4
12. Rayo Vallecano 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
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