UEFA Avrupa Ligi’nde, play-off turu yarın tamamlanacak

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselecek 8 takım, yarın oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Fenerbahçe’nin de mücadele ettiği Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, son 16 turuna yükselecek 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak 8 maç ile tamamlanacak. Müsabakalar sonucunda bir üst tura yükselen ekipler, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitiren takımlarla son 16 turunda eşleşecek.

Play-off turu rövanş karşılaşmalarının TSİ programı ve ilk maçların sonuçları şu şekilde:

Yarın

20.45 PSV Eindhoven - Sevilla (0-3)

20.45 Nantes - Juventus (1-1)

20.45 Monaco - Bayer Leverkusen (3-2)

20.45 Midtjylland - Sporting Lizbon (1-1)

23.00 Manchester United - Barcelona (2-2)

23.00 Roma - Salzburg (0-1)

23.00 Union Berlin - Ajax (0-0)

23.00 Rennes - Shakhtar Donetsk (1-2)