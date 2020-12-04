banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Arakanlı Müslümanlar tehlikeli bölgeye göçe zorlanıyor
Arakanlı Müslümanlar tehlikeli bölgeye göçe zorlanıyor
İstanbul Boğazındaki büyük tehlike
İstanbul Boğazındaki büyük tehlike
Kısıtlamada alışveriş, seyahat ve cenazeler nasıl yapılacak?
Kısıtlamada alışveriş, seyahat ve cenazeler nasıl yapılacak?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?

UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın futbolcusu Burak Yılmaz

Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi. Yılmaz, Sparta Prag maçında rakip fileleri iki kez havalandırmıştı.

Spor 04.12.2020, 17:32
2
UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın futbolcusu Burak Yılmaz
banner422

Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi. Yılmaz, Sparta Prag maçında rakip fileleri iki kez havalandırmıştı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları geride kalırken, haftanın futbolcusu da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz’ın haftanın futbolcusu seçildiği duyuruldu. Deneyimli golcü, Sparta Prag maçında 77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna girmiş, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımını 1-0’lık mağlubiyetten galibiyete taşımıştı.
Yorumlar (0)
13°
açık