UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı: Rangers - E. Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından Rangers ve Eintracht Frankfurt finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler bu akşam oynanan maçlardan sonra belli oldu. İskoç ekibi Rangers, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Alman temsilcisi Leipzig’i 3-1 mağlup etti. Rangers’a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada James Tavernier, 24. dakikada Glen Kamara ve 80. dakikada John Lundstram atarken, Leipzig’in tek sayısı ise 70. dakikada Christopher Nkunku’dan geldi. Bu sonuçla İskoç ekibi finale yükseldi.

Gecenin diğer maçında ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği İngiliz ekibi West Ham United’ı sahasında 1-0 yenerek finale yükselen bir diğer takım oldu.

Rangers ile E. Franfurt arasındaki final mücadelesi 18 Mayıs’ta İspanya’nın Sevilla kentindeki Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanacak.