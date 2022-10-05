UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe, A Grubu’nda evinde Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacak. H Grubu’nda ise Trabzonspor deplasmanda Fransız temsilcisi Monoca ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

19.45 Zürih - PSV

19.45 Helsinki - Ludogorets Razgrad

19.45 Malmö - Union Berlin

19.45 FC Sheriff - Real Sociedad

19.45 Omonia - Manchester United

19.45 Sturm Graz - Lazio

19.45 Kızılyıldız - Ferencvaros

19.45 Monaco - Trabzonspor

22.00 Arsenal - Bod/Glimt

22.00 Rennes - Dinamo Kiev

22.00 Fenerbahçe - AEK Larnaca

22.00 Roma - Real Betis

22.00 Braga - Union St.Gilloise

22.00 FC Midtjylland - Feyenoord

22.00 Freiburg - Nantes

22.00 Olympiakos - Karabağ