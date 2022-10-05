UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe, A Grubu’nda evinde Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacak. H Grubu’nda ise Trabzonspor deplasmanda Fransız temsilcisi Monoca ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
19.45 Zürih - PSV
19.45 Helsinki - Ludogorets Razgrad
19.45 Malmö - Union Berlin
19.45 FC Sheriff - Real Sociedad
19.45 Omonia - Manchester United
19.45 Sturm Graz - Lazio
19.45 Kızılyıldız - Ferencvaros
19.45 Monaco - Trabzonspor
22.00 Arsenal - Bod/Glimt
22.00 Rennes - Dinamo Kiev
22.00 Fenerbahçe - AEK Larnaca
22.00 Roma - Real Betis
22.00 Braga - Union St.Gilloise
22.00 FC Midtjylland - Feyenoord
22.00 Freiburg - Nantes
22.00 Olympiakos - Karabağ