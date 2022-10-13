UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 4 - Monaco: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor ile Monaco karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor ile Monaco karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Hugo kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
53. dakikada Bartra’nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
57. dakikada Bardhi kullandığı serbest vuruşta top kaleci Nübel’in solundan filelerle buluşturdu. 3-0
69. dakikada Trezeguet, gönderilen uzun topla sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel’in solundaki direğin içine çarparak ağlara gitti. 4-0
Stat: Akyazı
Hakemler: Jakob Kehlet xx, Lars Hummelgaard xx, Victor Skytte xx
Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin Türkmen xx (Hugo dk.46 xx), Bartra xxx, Demswil xxx, Eren Elmalı xxx (Yusuf Erdoğan dk. 76 x), Gbamin xxx, Hamsik xx (Siopis dk. 58 x), Bardhi xxx (Trezeguet dk. 64 xx), Bakasetas xxx, Djaniny xx (Abdulkadir Ömür dk. 58 x), Umut Bozok xxx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Doğudan, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Naci
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Monaco: Nübel x, Venderson x, Dısası x, Malang Sarr x, Henrique x (Jakobs dk. 83 ?), Diatta x (Gelson Martins dk. 60 x), Fofana x, Camara x, Golovin x (Minamino dk. 60 x), Embolo x (Boadu dk. 60 x), Ben Yedder x (Volland dk. 68 x)
Yedekler: Didillon, Maripan, Jean Lucas, Matazo, Aklioche, Magassa, Gelson Martins
Teknik Direktör: Philippe Clement
Goller: Malang Sarr (dk. 44 k.k.), Hugo (dk. 48), Bardhi (dk. 57), Trezeguet (dk. 69) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Bardhi, Djaniny, Denswil, Siopis (Trabzonspor), Fofana (Monaco)