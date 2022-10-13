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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 4 - Monaco: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor ile Monaco karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Spor 13.10.2022, 23:58
UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 4 - Monaco: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor ile Monaco karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Hugo kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada Bartra’nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Bardhi kullandığı serbest vuruşta top kaleci Nübel’in solundan filelerle buluşturdu. 3-0

69. dakikada Trezeguet, gönderilen uzun topla sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel’in solundaki direğin içine çarparak ağlara gitti. 4-0

Stat: Akyazı

Hakemler: Jakob Kehlet xx, Lars Hummelgaard xx, Victor Skytte xx

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin Türkmen xx (Hugo dk.46 xx), Bartra xxx, Demswil xxx, Eren Elmalı xxx (Yusuf Erdoğan dk. 76 x), Gbamin xxx, Hamsik xx (Siopis dk. 58 x), Bardhi xxx (Trezeguet dk. 64 xx), Bakasetas xxx, Djaniny xx (Abdulkadir Ömür dk. 58 x), Umut Bozok xxx

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Doğudan, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Naci

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Monaco: Nübel x, Venderson x, Dısası x, Malang Sarr x, Henrique x (Jakobs dk. 83 ?), Diatta x (Gelson Martins dk. 60 x), Fofana x, Camara x, Golovin x (Minamino dk. 60 x), Embolo x (Boadu dk. 60 x), Ben Yedder x (Volland dk. 68 x)

Yedekler: Didillon, Maripan, Jean Lucas, Matazo, Aklioche, Magassa, Gelson Martins

Teknik Direktör: Philippe Clement

Goller: Malang Sarr (dk. 44 k.k.), Hugo (dk. 48), Bardhi (dk. 57), Trezeguet (dk. 69) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Bardhi, Djaniny, Denswil, Siopis (Trabzonspor), Fofana (Monaco)

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