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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 2 - Kızılyıldız: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor sahasında Kızılyıldız’ı ağırladı. Bordo-mavililer, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Spor 15.09.2022, 21:43
UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 2 - Kızılyıldız: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor sahasında Kızılyıldız’ı ağırladı. Bordo-mavililer, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Kızılyıldız, savunmadan çıkarken topu Bakesetas kaptı. Ceza sahası içine koşu yapan Trezeguet’i gördü. Savunma oyuncuları arasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet meşin yuvarlağı kaleci Borjan’ın solundan ağlara gönderdi. 2-0

83. dakikada Bartra’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut’un vuruşu kaleci Borjan’dan döndü.

89. dakikada Mustapha’nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Nikolic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 2-1

90. dakikada Trezeguet’in pasıyla ceza sahası içine giren Bardhi’nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Borjan’da kaldı.

Stat: Akyazı

Hakemler: Sascha Stegemann xxx, Christian Gittelmann xxx, Mark Borsch xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx (Hugo dk. 69 x), Bartra xx, Denswill xx, Eren Elmalı xx, Siopis xxx, Hamsik xx (Bardhi dk. 61 x) Bakasetas xx, Djaniny xx (Umut Bozok dk. 79 x), Trezeguet xx, Gomez x (Abdulkadir Ömür dk. 61 x) (Lahtimi dk. 79 x)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Naci Ünüvar, Yusuf Erdoğan, Doğucan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kızılyıldız: Borjan x, Erakovic x, Dragovic x, Milunovic x, Rodic x, Kangwa x, Sanogo x (Coulibaly dk.59 x), Kanga x (Pankov dk. 84 ?), Smic x (Katai dk. 46 x), Pesic (Mustapha dk. 59 x), Bukari x (Nikolic dk. 70 xx)

Yedekler: Popovic, Vasiljevic, Ivanic, Katai, Azarov, Ben Nabouhane, Gobeljic, Mitrovic

Teknik Direktör: Milos Milojevic

Goller: Hamsik (dk. 17), Trezeguet (dk. 69) (Trabzonspor), Nikolic (dk. 89) (Kızılyıldız)

Kırmızı kart: Kangwa (dk. 63) (Kızılyıldız)

Sarı kartlar: Sanogo, Katai (Kızılyıldız), Djaniny, Eren Elmalı (Trabzonspor)

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