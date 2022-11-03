UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Ferencvaros: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Trazeguet’in ceza sahası yayı üzerindeki Bakesetas’ı gördü. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz’un sağındaki direğin içine çarparak ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada Trezeguet’in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
23. dakikada Trabzonspor’un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Bartra’nın kafa vuruşunda kaleci Dibsuz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
30. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz’da kaldı.
41. dakikada Bakasetas, Trezeguet paslaşmasında topu önüne alan Bakasetas’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
Stat: Akyazı
Hakemler: Harm Osmers xxx, Robert Kempter xxx, Dominik Schaal xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Hamsik xx, Abdulkadir Ömür x, Bakasetas xxx, Trezeğuet xxx, Yusuf Yazıcı x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Djaniny, Naci Üniver, Denswil, Gbamin, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ferencvaros: Dibusz xx, Pazska x,Knoester x, Samy Mmmaee x, Wingo x, Esiti x, Laidouni x, Vecsel x, Tokmac Nguen x, Zachariassen x, Ryan Mmaee x
Yedekler: Bogdan, Levente Ori, Mercier, Kovacevic, Botka, Redzic, Bagi, Varga, Manner
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Gol: Bakasetas (dk. 7) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Laidouni (Ferencvaros), Abdulkadir Ömür (Trabzonspor)