UEFA Avrupa Ligi: Slovacko: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı. Mücadele 1-1’lik skorla ererken, ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip adını bir üst tura yazdırdı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip ilk maçta Kadıköy'de 3-0 mağlup ettiği rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve üst tura ismini yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'nin maçtaki golünü 56. dakikada Serdar Dursun kaydederken Slovacko'nun golünü ise 58. dakikada Sesinka attı. Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi Play-Off Turu'na yükselen Fenerbahçe Avusturya ekibi Austria Wien'in rakibi oldu.
2'| Attila Szalai'nin pasında topu kapan Slovacko etkili geldi. Doski'nin uzaktan şutu üstten auta çıktı.
5'| Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in pasında Diego Rossi sağ kanattan topla hareketlenmek istedi. Araya giren savunma topu taca gönderdi.
10'| Fenerbahçe gole yaklaştı! Miguel Crespo'nun rakibini geçip pasını aktardığı topta Arda Güler, Serdar Dursun'u düşündü. Son anda savunma araya girdi.
17'| Orta alanda topla buluşan Arda Güler, sol kanattan hareketlenen Luan Peres'e pasını aktardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Bruma ortasını yapmak istedi ancak savunma izin vermedi.
26'| Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Arda Güler'in pasında topla buluşan Serdar Dursun topu kale önüne doğru gönderdi. Diego Rossi'nin vuruşunu kaleci kurtardı.
29'| Fenerbahçe'den bir atak daha! Arda Güler'in pasında topla buluşan Serdar Dursun'un sol çaprazdan şutunda kaleci zorlukla topu kurtardı.
38'| Crespo'nun pasında orta alanda topla buluşan Arda Güler uzak mesafeden şutunu gönderdi. Top savunmadan sekti.
43'| Slovacko tek paslarla etkili geldi. Sol kanattan yapılan ortada Szalai kafayı vurarak tehlikeyi savuşturdu.
İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada iki rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Serdar Dursun, ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. 0-1
58. dakikada ceza sahası içinde Travnik’in şutunu kaleci Altey çeldi. Dönen topu Sasinka filelere gönderdi. 1-1
69. dakikada sol kanattan yapılan ortada Lemos’un uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kadlec’in vuruşunda, kaleci Altay gole izin vermedi.
Stat: Miroslava Valenty
Hakemler: Nikola Dabanovic xx, Milovan Djukic xx, Vladan Todorovic xx
Slovacko: Nguyen xx, Tomic xx (Sinyavskiy dk. 84 ?), Simko xx (Reinberk dk. 64 x), Kadlec xx, Doski xx, Danicek xx, Travnik xx, Levin xx (Kohut dk. 64 x), Petrzela xx, Sasinka xx (Kozak dk. 72 x), Holzer xx (Kalabiska dk. 64 x)
Yedekler: Frystak, Jiri Borek, Polasek, Juroska, Merdovic, Vecheta, Brandner
Teknik Direktör: Martin Svedik
Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Lemos x (Henrique dk. 75 x), Luan Peres x (Novak dk. 65 x), Szalai xx, İsmail Yüksek xx, Crespo xx (Zajc dk. 65 x), Arda Güler xx (Lincoln dk. 81 x), Rossi xx, Bruma x (Emre Mor dk. 65 x), Serdar Dursun xxx
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Arao, Ferdi, Valencia, King
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Sasinka (dk. 58) (Slovacko), Serdar Dursun (dk. 56) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Peres, Emre Mor (Fenerbahçe), Doski (Slovacko)