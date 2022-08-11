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UEFA Avrupa Ligi: Slovacko: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Spor 11.08.2022, 20:48
UEFA Avrupa Ligi: Slovacko: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bruma’nın şutu dışarı çıktı.

30. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak önünü açan Serdar Dursun’un sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.

Stat: Miroslava Valenty

Hakemler: Nikola Dabanovic xx, Milovan Djukic xx, Vladan Todorovic xx

Slovacko: Nguyen xx, Tomic xx, Simko xx, Kadlec xx, Doski xx, Danicek xx, Travnik xx, Levin xx, Petrzela xx, Sasinka xx, Holzer xx

Yedekler: Frystak, Jiri Borek, Reinberk, Sinyavskiy, Kohut, Polasek, Kalabiska, Juroska, Merdovic, Vecheta, Brandner, Kozak

Teknik Direktör: Martin Svedik

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Lemos xx, Luan Peres x, Szalai xx, İsmail Yüksek xx, Crespo xx, Arda Güler xx, Rossi xx, Bruma xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Henrique, Novak, Burak Kapacak, Arao, Ferdi, Lincoln, Zajc, Emre Mor, Valencia, King

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kartlar: Peres (Fenerbahçe), Doski (Slovacko)

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