UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Karabağ: 0 (İlk yarı)
SİVASSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU'NUN 3. HAFTASINDA AZERBAYCAN EKİBİ KARABAĞ’I AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ SİVASSPOR’UN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada Casimir’in ortasında topla buluşan Erdoğan’ın uzaktan şutunda top üstten auta gitti.
11. dakikada Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisinin önünde bulunan Caner’in şutunda seken top ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada Matic sol kanattan ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde kaleci Samassa topu uzaklaştırdı.
30. dakikada Ozobic’in pasında Owusu geri pasla topu Guerrier’in önüne attı. Guerrier’in şutunda top auta çıktı.
35. dakikada Fajr’ın ortasına ceza sahası içerisindeki Casimir topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.
37. dakikada Yatabare’den pasında topla buluşan Casimiri rakibini geçip topu kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.
40. dakikada Huseynov’un geri pasında Erdoğan arka direkte topu kafası ile ağlara göndermek istedi. Karabağ defansı topu çizgi üzerinde çıkartmayı başardı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Sandro Scharer xx, Stephane De Almedia xx, Bekim Zogaj xx
Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Robin xx, Marcelo xx, Uğur xx, Farj xx, Claudemir xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Casimir xx, Mustapha xx
Yedekler: Cone, Cofie, Gradel, Yasin, Kubilay, Muammer, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Karabağ: Magomedaliyev xx, Medvedev xx, Hüseynov xx, Medina xx, Guerrier xx, Matic xx, Garayev x, Andrade xx, Ozobic xx, Zoubir xxx, Owusu xx
Yedekler: Mmmdov, Gomez, Emreli, Balayev, İbrahimli, Qurbanlı, Bayramov, Hüseynov, Cfrquliyev, Arazlı
Teknik Direktör: Gurban Gurbanov
Gol: Caner (dk. 11) (Sivasspor)