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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Maccabi Tel Aviv: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU'NUN 2. HAFTASINDA SİVASSPOR, İSRAİL TEMSİLCİSİ MACCABİ TEL AVİV'İ AĞIRLIYOR. MÜCADELEDE 20 DAKİKA GERİDE KALIRKEN GOLSÜZ EŞİTLİK SÜRÜYOR.

Spor 29.10.2020, 21:17
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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Maccabi Tel Aviv: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 2. haftasında Sivasspor, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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