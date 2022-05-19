UEFA Avrupa Ligi şampiyonu E. Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren mücadelede Rangers’ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde kupa sahibini buldu. İspanya’nın Ramon Sanchez Pizjuan’da oynanan dev mücadelede İskoç ekibi Rangers ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 57. dakikada topla buluşan Joe Aribo rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Rangers’ı 1-0 öne geçirdi. 69. dakikada sol kanattan Filip Kostic’in kale önüne ortasında Borre topu filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı. (1-1) 90 dakikada başka gol olmayınca uzatma bölümlerine geçildi. İki devre de iki takım gol bulamayınca şampiyonu penaltı atışları belirledi. Penaltılarda Alman ekibi, rakibine karşı 5-4 üstünlük sağlayarak şampiyonluğunu ilan etti. E. Frankfurt böylece tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı.