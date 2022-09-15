UEFA Avrupa Ligi: Rennes: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada İsmail’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi’nin şutunda kaleci Mandanda meşin yuvarlağı kontrol etti.
15. dakikada sol kanattan Mert Hakan’ın ortasında ceza sahası içinde Gustavo’nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
25. dakikada ceza sahası sol çaprazdan İrfan Can’ın vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
Stat: Roazhon Park
Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx
Rennes: Mandanda xx, Traore xx, Theate xx, Rodon xx, Melling xx, Bourigeaud xx, Ugochukwu xx, Majer xx, Sulemana xx, Gouiri xx, Terrier xx
Yedekler: Doğan Alemdar, Salin, Truffert, Wooh, Guela Doue, Tait, Desire Doue, Francoise, Doku, Assignon, Abline, Belocian
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Gustavo Henrique xx, Szalai xx, Luan Peres xx, Mert Hakan xx, İsmail xx, İrfan Can xx, Lincoln xx, Joshua King xx, Batshuayi xx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Alioski, Arao, Ferdi, Arda Güler, Pedro, Zajc, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia
Teknik Direktör: Jorge Jesus
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|3
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