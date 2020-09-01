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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan temsilcilerimiz, Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri kura çekimi sonrasında belli oldu.
Spor 01.09.2020, 14:21
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Uefa Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde;
Galatasaray turu geçmesi halinde rakibi Renova - Hajduk Split karşılaşmasının galibi olacak.
Beşiktaş'ın rakibi, Borac Banaj Luka - Rio Ave karşılaşmasının galibi olacak.
Alanyaspor'un rakibi, Ventspils - Rosenborg karşılaşmasının galibi olacak.
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