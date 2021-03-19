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UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimleri açıklandı
Avrupa'nın 2 numaralı kulüp organizasyonunda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.
Spor 19.03.2021, 15:29 19.03.2021, 15:37
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu.
Çeyrek Final Eşleşmeleri
Granada- Manchester United
Arsenal- Slavia Prag
Ajax- Roma
Dinamo Zagreb- Villarreal
Yarı Final Eşleşmeleri
Granada - Manchester United/ Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Villarreal/ Arsenal - Slavia Prag
Çeyrek final maçları 8 Nisan ve 15 Nisan'da oynanacak.
Yarı final müsabakaları ise 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Final karşılaşması ise 26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.