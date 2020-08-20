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UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter

UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla ile Inter, yarın TSİ 22.00’de Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Rhein Energie Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Sevilla 5 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olarak dikkat çekiyor

Spor 20.08.2020, 13:36
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UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Inter arasında yaşanacak. Bu önemli müsabaka yarın TSİ 22.00'de Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımclıklarını Mario Diks, Hessel Steegstra yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Tasos Sidiropoulo olacak. VAR'da ise Jochem Kamphuis görev yapacak.

Organizasyon korona virüs salgını nedeniyle 8'li final formatıyla Almanya'nın Köln şehrinde düzenlendi ve takımlar tek maç eleme usulüne göre oynandı.

Inter'ın final yolu

Avrupa'da macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Inter, Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag ile yer aldığı F Grubu'nu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Burada son 32 turunda Ludogorets'i geçen İtalyan ekibi, son 16'da da Getafe'yi eledi. Son 8'de ilk olarak Bayern Leverkusen'i 2-1 ile eleyen Inter, yarı finalde de Shakhtar Donetsk'i 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek finale yükseldi.

Sevilla finale nasıl çıktı?

Avrupa sezonuna UEFA Avrupa Ligi'nden başlayan Sevilla, A Grubu'nda Karabağ, APOEL Nicosia ve F91 Dudelange takımlarıyla A Grubu'n da yer aldı. Grubunu lider tamamlayan İspanyol temsilcisi, son 32'de CFR Cluj'u, son 16'da da Roma'yı yenerek adını son 8'e yazdırdı. Çeyrek finalde Wolverhampton'ı 1-0 geçen Sevilla, yarı finalde de Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

UEFA kulüpler sıralamasında Sevilla 8, Inter ise 33. sırada yer alıyor.

Sevilla en çok kazanan takım

Turnuvanın ilk şampiyonu 1972 yılında iki İngiliz temsilcisinin maçında Tottenham finalde Wolverhampton'ı geçerek oldu. Bugüne kadar kupayı 28 farklı takım kazandı. UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım ise Sevilla olarak dikkat çekiyor. İspanyol ekibi 2006, 2007 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Inter ise bu kupayı 3 kez kazandı ve Juventus, Liverpool ve Atletico Madrid ile birlikte en çok kazanan ikinci takım olarak bulunuyor. İtalyan temsilcisi 1991, 1994 ve 1998 yıllarında kupayı kazandı.

2000 yılında Galatasaray kazandı

UEFA Avrupa Ligi'ni o dönemki adıyla UEFA Kupası'nı Türkiye'den Galatasaray'da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000 tarihinde Kopenhag'ta oynanan finalde İngiliz ekibi Arsenal'i penaltılarla geçerek kupayı Türkiye'ye getirdi. Takımın başında Teknik Direktör Fatih Terim bulunuyordu.

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