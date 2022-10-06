UEFA Avrupa Ligi: Monaco: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fransız ekibi Monaco’ya 3-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fransız ekibi Monaco’ya 3-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Monaco’nun kullandığı köşe atışında Embolo’nun arkaya aşırdığı topu iyi takip eden Disasi kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
69. dakikada Golovin’in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.
71. dakikada Umut Bozok’un pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel’in solundan ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Stade Louis II
Hakemler: Giorgi Kruashvili xx, Levan Varamishvili xx, Zaza Pipia xx
Monaco: Nübel xx, Vanderson xxx (Maripan dk. 65 x), Disasi xxx, Badiashile xxx, Henrique xxx, Diatta xxx, Camara xx (Lucas dk. 65 x), Fofana xxx, Golovin xxx (Minamino dk. 73 x), Ben Yedder xx (Boadu dk. 57 x), Embolo xx (Volland dk. 57 x)
Yedekler: Didillon, Jakobs, Malang Sar, Babai, Matazo, Akliouche, Martins
Teknik Direktör: Philippe Clement
Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen x, Bartra x, Denswil x, Eren Elmalı x, Siopis x (Abdulkadir Ömür dk. 74 x), Hamsik x (Bakasetas dk. 56 xx), Bardhi x (Naci Ünüvar dk.82 ?), Yusuf Yazıcı x (Umut Bozok dk. 56 x), Trezeguet x (Djaniny dk. 72 x), Gomez x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Hugo, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Ben Yedder (dk.14 ve 45 pen.), Disasi (dk. 55) (Monaco), Bakasetas (dk. 71) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Gomez (dk. 10) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Denswil (Trabzonspor), Vanderson, Diatta (Monaco)