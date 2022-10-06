UEFA Avrupa Ligi: Monaco: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa deplasmanında Monaco ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa deplasmanında Monaco ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Gomez’in Camara’ya yaptığı hareketi VAR’dan izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
14. dakikada ceza sahası içinde Embolo’nun pasında kale sahasında topla buluşan Ben Yedder’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Vanderson’un sağ taraftan kale sahasına yerden gönderdiği topa Embolo’nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
26. dakikada Camara’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diatta’nın yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Bartra’nın ceza sahası içinde Vanderson’u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ben Yedder, Uğurcan’ın solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
Stat: Stade Louis II
Hakemler: Giorgi Kruashvili xx, Levan Varamishvili xx, Zaza Pipia xx
Monaco: Nübel x, Vanderson xx, Disasi xx, Badiashile xx, Henrique xx, Diatta xx, Camara xx, Fofana xx, Golovin xx, Ben Yedder xxx, Embolo xxx
Yedekler: Didillon, Maripan, Jakobs, Malang Sar, Babai, Lucas, Matazo, Akliouche, Boadu, Minamino, Volland, Martins
Teknik Direktör: Philippe Clement
Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen x, Bartra x, Denswil x, Eren Elmalı x, Siopis x, Hamsik x, Bardhi x, Yusuf Yazıcı x, Trezeguet x, Gomez x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Hugo, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Naci Ünüvar, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi, Umut Bozok, Djaniny
Goller: Ben Yedder (dk. 14 ve 45 pen.) (Monaco)
Kırmızı kart: Gomez (dk. 10) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Denswil (Trabzonspor), Vanderson (Monaco)