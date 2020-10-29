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UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 0 - Villarreal: 0 (İlk yarı sonucu)

UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU'NUN 2. HAFTASINDA AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ KARABAĞ, BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NDA İSPANYOL EKİBİ VİLLARREAL'İ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.

Spor 29.10.2020, 22:00
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UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 0 - Villarreal: 0 (İlk yarı sonucu)

İSTANBUL (İHA) UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 2. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İspanyol ekibi Villarreal’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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