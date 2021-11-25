UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 4 - Marsilya: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray evinde Marsilya ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Marsilya’yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada sol tarafta topu alan Kerem’in ceza sahası içine girerek arka direğe yerden çevirdiği topta Feghouli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dieng, Morutan’ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada Milik’in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topu Milik filelere yolladı. 3-1

71. dakikada savunmanın arkasına atılan topu alan Kerem’in ceza sahası dışına yaklaşarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

83. dakikada Marcao’nun attığı uzun topu alan Babel’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

85. dakikada sol taraftan açılan ortada Nelsson’un kafasından seken topu alan Milik’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-2

Stat: Nef

Hakemler: Tobias Stieler xx, Eduard Beitinger xx, Robert Kempter xx,

Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx (Bartuğ Elmaz dk. 90+2 ?), Cicaldau xx (Morutan dk. 51 xx), Sofiane Feghouli xxx (Christian Luyindama dk. 82 ?), Kerem Aktürkoğlu xxx (Ryan Babel dk. 82 xx), Mbaye Diagne xx (Mustafa Muhammed dk. 90+2 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Marsilya: Pau Lopez x, Caleta-Car xx, Saliba xx, Peres xx, Kamara xx, Gueye xx (De La Fuente dk. 63 xx), Guendouzi x, Gerson xx, Dieng xx, Lirola xx, Milik xxx

Yedekler: Simon, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Luis Henrique, Cengiz Ünder, Amavi, Bertelli, Sciortino, Pitou

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Goller: Cicaldau (dk. 12), Caleta-Car (dk. 30 k.k.), Feghouli (dk. 64), Babel (dk. 83) (Galatasaray), Milik (dk. 68 ve 85) (Marsilya)

Sarı kartlar: Cicaldau, Morutan (Galatasaray), Gueye, Peres, Guendouzi, Milik, Gerson (Marsilya)