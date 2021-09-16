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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Lazio: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray evinde İtalyan ekibi Lazio’yu ağırladı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’ya galibiyetle başladı.

Spor 16.09.2021, 21:37
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Lazio: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray evinde İtalyan ekibi Lazio’yu ağırladı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’ya galibiyetle başladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu alan Kerem’in soldan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Strakosha oyun alanı içine uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Morutan’ın Kerem’e bıraktığı pasta gelişe yapılan vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topu alan Kerem’in Cicaldau’ya verdiği pasta Rumen futbolcunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

67. dakikada Morutan’ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Lazzari’nin yaptığı ters vuruşta kaleci Strakosha’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

71. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta topu alan Savic’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

72. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau’nun yerden sert şutunu kaleci Strakosha kornere çeldi.

74. dakikada Zaccagni’nin sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Pedro’nun kafa vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Manuel Vidali xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx (Emre Kılınç dk. 78 xx), Morutan xxx (Feghouli dk. 85 ?), Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx (Luyindama dk. 90 ?), Kerem Aktürkoğlu xxx (Babel, dk. 78 xx) Halil Dervişoğlu xx ( Mustafa Muhammed dk. 90 ?)

Yedekler: İsmail, Alpaslan, Kaan, Ömer Bayram, Atalay, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Lazio: Strakosha x, Lazzari xx, Luis Felipe xx, Acerbi xx, Hysaj xx, Akpa Akpro xx (Sergej Milinkovic-Savic dk. 56 xx), Lucas Leiva xx (Cataldi dk. 83 ?), Luis Alberto xx (Basic, dk. 66 xx) Felipe Anderson x (Pedro dk. 66 x), Immobile x (Muriqi dk. 56 x), Zaccagni xx

Yedekler: Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Marusic, Prescoli

Teknik Direktör: Mauizio Sarri

Gol: Strakosha (dk. 67 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Muslera (Galatasaray), Akpa Akpro, Muriqi, Zaccagni (Lazio)

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