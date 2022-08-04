UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Slovacko: 0 (Maç devam ediyor)

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Play-Off'a yükselme mücadelesi veriyor. Sarı-Lacivertliler, 3. tur ilk maçında Slovacko'yu devirip, evinde avantaj elde etmekten başka bir şey düşünmüyor. Fenerbahçe 17. dakikada Emre Mor'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45+1'de Lincoln Henrique'nin frikik golüyle durumu 2-0 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmaya konuk Slovacko başladı.

7' Fenerbahçe Miha Zajc ile gole çok yaklaştı. Zajc sağ köşeden topla birlikte rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi. Açısını bulduktan sonra şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

9' Sarı lacivertliler baskısını artırdı. Sağ köşeden Arao ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Rossi yükselip kafasını vurdu kaleci Nguyen topu kontrol etti. Tam bu sırada Valencia rakibine faul yaptı.

17' GOL | Fenerbahçe, Emre Mor'un golüyle Slovacko karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rossi, ceza sahası içindeki Lincoln Henrique'ye pasını gönderdi. Henrique yerden Emre Mor'u gönderdi. Emre topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

45+1' GOL | Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin şahane frikik golüyle durumu 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Fenerbahçe-Slovacko maçının 11'leri:

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.

Yedekler: Altay, Furkan, Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda, Crespo, Peres, Lemos, Novak, Burak.

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska.