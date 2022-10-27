UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Rennes: 3 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Terrier’in içeri çevirdiği topa ön direkte Gouri’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
10. dakikada Gouiri’nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Majer’in direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Simovic, VAR’ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
13. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
16. dakikada Gouiri’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Terrier’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara ağlarla buluştu. 0-2
25. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında dar açıdan Osayi-samuel’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topa sahip olan Bourigeaud’un kale önüne pasında Gouiri, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3
42. dakikada sağ kanatta dar açıdan İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Valencia kafayla topu ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Ülker
Hakemler: Novak Simovic xx, Nikola Djorovic xx, Milos Simovic xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Serdar Aziz xx, Gustavo Henrique xx, Szalai xx, Arao xx, Osayi- Samuel xx, İrfan Can Kahveci xx, Crespo xx, Lincoln xx, Pedro xx, Valencia xxx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Batshuayi, Zajc, Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Rennes: Mandanda xx, Traore xx, Theate xx, Rodon xx, Truffert xx, Bourigeaud xx, Tait xx, Ugochukwu xx, Terrier xxx, Gouiri xxx, Majer xxx
Yedekler: Doğan Alemdar, Salin, Kalimuendo-muinga, Sulemana, Doku, Wooh, Belocian, Assignon, Meling, Abline, Guela Doue, Desire Doue
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Goller: Gouiri (dk. 5 ve 30), Terrier (dk. 16) (Rennes), Valencia (dk. 42) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Arao, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)