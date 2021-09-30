UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Olympiakos: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’a 3-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Gustavo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
56. dakikada Szalai’nin pasında defansın arkasında iyi sarkan Pelkas’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
58. dakikada sağ kanatta topu alan Camara’nın ceza sahası içine girip, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Soares son çizgeye inerek pasını içeriye çevirdi. Burada bulunan Aguibou Camara’nın şutunda kaleci Altay Bayındır topu çeldi. Dönen topu ceza sahası içi sağ tarafında alan Masouras’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.
68. dakikada ceza sahası içinde Aguibou Camara’nın vuruşunda kaleci Altay Bayındır’dan seken topu alan Masouras’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-3
83. dakikada defansın arkasına sarkan Masouras’ın ilerleyip ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Ülker
Hakemler: Alejandro Jose Hernandez xx, Jose Enrique Naranjo Perez xx, Teodoro Sobrino Megan xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Novak x, Kim Min-jae x, Szalai x, Gustavo x (Miha Zajc dk. 70 ?), Mert Hakan Yandaş x (Max Meyer dk. 75 ?), Osayi-Samuel x, Ferdi Kadıoğlu x (Fatih Şanlıtürk dk. 84 ?), Rossi x (Mergim Berisha dk. 70 ?), Pelkas x, Valencia x (Muhammed Gümüşkaya dk. 75 ?)
Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Arda Aksoy, Arda Kurtulan
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Olympiakos: Vaclik xx, Ba xx (Kenny Lala dk. 46 x), Sokratis xx, Cisse xx, Reabciuk xx, Bouchalakis xx, Aguibou Camara xxx, Mohamed Camara xx (Marious Vrousai dk. 89 ?), Masouras xxx (Mathieu Valbuena dk. 89 ?), Henry Onyekuru xx (Pierre Kunde dk. 63 x), Soares xxx (Youssef El-Arabi dk. 86 ?)
Yedekler: Karargyris, Kostas Tzolakis, Rony Lopes, Thanasis Androutsos, Svetozar Markovic, Michal Karbownik, Vasilis Sourlis
Teknik Direktör: Pedro Martins
Goller: Soares (dk. 6), Masouras (dk. 62 ve 68) (Olympiakos)
Sarı kartlar: Valencia, Miha Zajc (Fenerbahçe), Reabciuk, Cisse, Ba (Olympiakos)