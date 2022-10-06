Son Dakika
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: “Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışları sektörümüz için isabetli ve memnuniyet vericidir”
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış yoğun trafiğe sebep olurken yağışla beraber ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - AEK Larnaca: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca’yı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 06.10.2022, 22:24
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca’yı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.