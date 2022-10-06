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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - AEK Larnaca: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca’yı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Spor 06.10.2022, 22:24
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - AEK Larnaca: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca’yı konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

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