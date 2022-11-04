UEFA Avrupa Ligi: Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun son maçında Fenerbahçe, Polonya deplasmanında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-0 mağlup ederek grubu namağlup lider tamamladı ve adını son 16’ya yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun son maçında Fenerbahçe, Polonya deplasmanında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-0 mağlup ederek grubu namağlup lider tamamladı ve adını son 16’ya yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Arao’nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci Buschan ile karşı karşıya kalan Valencia’nın şutunda Buschan gole izin vermedi.
70. dakikada ceza sahası dışından Lincoln’ün kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Buschan güçlükle çeldi.
84. dakikada Alioski’nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi’nin şutu yandan auta çıktı.
Stat: Cracovia
Hakemler: Duje Strukan xx, Alen Jaksic xx, Bojan Zobenica xx
Dinamo Kiev: Buschan xx, Tymchyk x, Zabarnyi xx, Popov xx, Vivcharenko x (Syrota dk. 70 x), Sydorchuk xx, Shepeliev x (Garmash dk. 46 x), Tsygankov xx (Diallo dk. 86 ?), Buyalskiy x (Karavaev dk. 70 x), Vanat xx, Besedin x (Karaiev dk. 46 x)
Yedekler: Neshcheret, Ignatenko, Kedziora, Parris, Andriyevskiy, Kravchenko
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi xx, Serdar Aziz xx, Szalai xx, Ferdi xxx, Crespo xxx, Arao xxx (Zajc dk. 73 xx), Arda Güler xxxx (İrfan Can dk. 64 x), Valencia xx (Emre Mor dk. 64 xx), Lincoln xx (Alioski dk. 79 xx) Batshuayi x (Pedro dk. 64 x)
Yedekler: Ertuğrul, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, King
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Arda Güler (dk. 23), Arao (dk. 45+2) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Zabarnyi (dk. 69) (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Garmash (Dinamo Kiev), Szalai, Emre Mor (Fenerbahçe)