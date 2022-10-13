UEFA Avrupa Ligi: AEK Larnaca: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler gruptan çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler gruptan çıkmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Altay’ın Altman’a yaptığı müdahale sonrası hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
52. dakikada beyaz noktanın başına geçen Trickovski, topu ağlara gönderdi. 1-1
54. dakikada Rossi’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Piric topu güçlükle çeldi.
67. dakikada İsmail’in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ferdi’nin sert şutu yandan dışarı çıktı.
78. dakikada Osayi-Samuel’in sağ kanattan ceza sahasına girip yaptığı ortada rakip oyuncu topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada beyaz noktanın başına geçen Batshuayi’nin şutu ağlara gitti. 1-2
83. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan Valencia’nın sert şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Garcia, ceza sahası içinde Rossi’yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi ve oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.
85. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia’nın şutunu kaleci Piric çıkardı.
Stat: AEK Arena
Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Radoslaw Siejka xx, Adam Kupsik xx
AEK Larnaca: Piric xx, Rosales xx, Milicevic xx, Tomovic x, Garcia xx, Gustavo xx (Riera dk. 76 x), Ledes xx, Mamas x (Naoum dk. 64 x), Sanjurjo x (Gonzalez dk. 83 ?), Faraj xx, Altman x (Olatunji dk. 76 x), Trickovski xx (Lopes dk. 76 x)
Yedekler: Gordic, Toumbas, Englezou, Christoforou, Andreou
Teknik Direktör: Jose Luis Oltra
Fenerbahçe: Altay xx, Serdar xx, Gustavo xxx, Szalai xx, Ferdi xxx, İsmail xxx, Lincoln xx (Crespo dk. 76 x) Alioski xx (Osayi-Samuel dk. 69 xxx), Arda xx (Batshuayi dk. 69 xxx), Rossi xx (İrfan Can Kahveci dk. 90+2 ?), Pedro xx (Valencia dk. 69 xx)
Yedekler: Osman Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Trickovski (dk. 52 pen.) (AEK Larnaca), (Pedro (dk. 16), Batshuayi (dk. 80 pen.) Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Garcia, Mamas, Trickovski, Olatunji, Riera, Faraj (AEK Larnaca), Arda Güler, Lincoln, Serdar Aziz, Gustavo (Fenerbahçe)