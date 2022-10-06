UEFA Avrupa Konferans: Sivasspor: 1 - Ballkani: 2 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. haftasında Sivasspor, Kosova ekibi Ballkani’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. haftasında Sivasspor, Kosova ekibi Ballkani’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Sabia’nın korner çizgisi üzerinden ortasında Ulvestad, 37. saniyede topu ağlarla buluşturdu. 1-0
12. dakikada Rrahmani’nin ortasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Korenica’nın şutunu kaleci Ali Şaşal uzaklaştırdı.
20. dakikada Sivasspor ceza sahasında Caner’in geri pasında rakip futbolcu Thaqi topu kazanıp sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
25. dakikada Krasniqi’nin ortasında topla buluşan Potoku’nun şutunu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.
31. dakikada ceza sahası içinde Krasniqi’nin pasında Potoku aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Jose Luls Munuera xxx, Inigo Prieto xxx, Antonio Ramon Martinez Moreno xxx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Erdoğan xx, Uğur xx, Hakan xx, Ulvestad xxx, Charisis xx, Sabia xx, Yatabare xx, Gradel xx
Yedekler: Buçkar, Muammer, Murat, Appindangoye, Yalçın, Njie, Angielski, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Ballkani: Frasheri xx, Sinani xx, Jashanica xx, Thaqi xxx, Potoku xxx, Dellova xx, Emerllahu xx, Zyba xxx, Korenica xx, Krasniqi xx, Rrahmani xx
Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Shala, Kapra, Tusha, Maksutaj, Berisha, Lucas
Teknik Direktör: Ilir Daja
Goller: Ulvestad (dk. 1) (Sivasspor), Thaqi (dk. 20), Potoku (dk. 31) (Ballkani)