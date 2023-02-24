UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Başakşehir ve Sivasspor’un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile, Sivasspor ise İtalyan temsilcisi Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kurada seribaşı oldu. Grup liderleri ayrıca rövanş müsabakalarını sahasında oynayacak.

Kurada Türkiye’den Medipol Başakşehir ile Sivasspor, grup aşamasını lider tamamladığı için seribaşı olarak yer aldı. Kura sonucunda Başakşehir, Belçika takımı Gent ile, Sivasspor da İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. Final ise 7 Haziran 2023 tarihinde Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Eden Arena’da yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda eşleşmeler şöyle:

AEK Larnaca - West Ham United

Fiorentina - Sivasspor

Lazio - AZ Alkmaar

Lech Poznan - Djurgarden

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff - Nice

Anderlecht - Villarreal

Gent - Başakşehir