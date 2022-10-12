UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 4. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. A Grubu’nda Başakşehir, Letonya ekibi RFS’yi konuk edecek. G Grubu’nda ise Sivasspor deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 4. haftanın programı şöyle:

19.45 Limassol - AZ Alkmaar

19.45 Partizan - Köln

19.45 Fiorentina - Hearts

19.45 Başakşehir - RFS

19.45 Cluj - Slavia Prag

19.45 Austria Wien - Villarreal

19.45 Slovan Bratislava - Basel

19.45 Djurgarden - Gent

22.00 Vaduz - Dnipro

22.00 Nice - Slovacko

22.00 Zalgiris - Pyunik

22.00 FCSB - Silkeborg

22.00 West Ham United - Anderlecht

22.00 Hapoel Beer Sheva - LechPoznan

22.00 Ballkani - Sivasspor

22.00 Shamrock Rovers - Molde