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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. hafta programı
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Spor 05.10.2022, 12:17 05.10.2022, 12:40
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta A Grubu’nda Medipol Başakşehir, Letonya ekibi FK Riga konuk olacak. G Grubu’nda ise Sivasspor sahasında Kosova temsilcisi Balkani ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
19.45 Anderlecht - West Ham United
19.45 Molde - Shamrock
19.45 Dnipro - Vaduz
19.45 Slovacko - Nice
19.45 Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva
19.45 Silkeborg - FCSB
19.45 Sivasspor - Balkani
19.45 Pyunik - Zalgiris
22.00 Basel - Bratislava
22.00 FK Riga - M. Başakşehir
22.00 Hearts - Fiorentina
22.00 Villarreal - Austria Wien
22.00 Köln - Partizan
22.00 Alkmaar - Limassol
22.00 Gent - Djurgarden
22.00 Slavia - Cluj