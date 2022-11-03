UEFA Avrupa Konferans Ligi: Slavia Prag: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son hafta maçında DG Sivasspor, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ön direğe doğru ortasını yaptı. O noktadaki Kacharaba’nın kafayla aşırttığı top üstten auta gitti.

26. dakikada Gradel’in sol kanattan yaptığı ortada Angielski’nin kafa vuruşu Jurasek’ten sekti. Hakem Obrenovic, Jurasek’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-1

34. dakikada Tiehi’nin ceza yayından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı.

42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe düşen topa Jurasek dokunamadı.

Stat: Eden Arena

Hakemler: Rade Obrenovic xxx, Jure Praprotnik xxx, Grega Kordez xxx

Slavia Prag: Kolar xx, Ousou xx, Tiehi xx, Masopust xx, Olayinka xx, Dorley xx, Sor xx, Ewerton xx, Kacharaba xx, Lingr xx, Jurasek xx

Yedekler: Dvorak, Sirotnik, Tecl, Santos, Doudera, Jurasek, Kricfalusi, Pudil, Biegon, Labik

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Caner xx, Ziya xx, Hakan xx, Ulvestad xx, Gradel xx, Charisis xx, Erdoğan xx, Angielski xx

Yedekler: Baver, Muammer, Murat, Yatabare, Sabia, Emre, Ahmed Musa, Keita, Robin, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: David Jurasek (Slavia Prag), Max Gradel (Sivasspor)