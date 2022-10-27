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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - CFR Cluj: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 27.10.2022, 22:52
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - CFR Cluj: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Sivasspor, Romanya ekibi CFR Cluj’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sabia’nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi.

15. dakikada Saba, ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleyi hedef aldı. Scuffet topu parmak uçları ile çelmeyi başardı.

22. dakikada Sabia’nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Roger’in kale çizgisine pasında Janga dokundu, kaleci Ali Şaşal köşeden son anda topu çıkartmayı başardı.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Rohit Saggi xx, Geir İsaksen xx, Morten Jensen xx

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Hakan xx, Keita xx, N’jie xx, Sabia xxx, Erdoğan xx, Yatabare xxx

Yedekler:Kuçkar, Muammer, Appindangoye, Gradel, Robin Yalçın, Charisis, Angielski, Ulvestad, Musa, Ziya, Kaan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

CFR Cluj: Scuffet xx, Yuri xx, Kolinger xx, Manea xx, Camora xx, Boateng xx, Muhar xx, Cvek xx, Deac xx, Roger xx, Janga xx

Yedekler: Gal, Balgradean, Buricic, Burca, Billong, Malele, Petrila, Mistrati, Hoban, Bordeianu, Braun, Buş

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Gol: Yatabare (dk. 22) (Sivasspor)

Sarı kart: Kolinger (CFR Cluj)

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