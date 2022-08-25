UEFA Avrupa Konferans Ligi: Royal Antwerp: 1 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Başakşehir, Belçika deplasmanında Royal Antwerp ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Başakşehir gruplara kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Başakşehir, Belçika deplasmanında Royal Antwerp ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Başakşehir gruplara kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası içinde Volkan Babacan, Koji Miyoshi’ye faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada beyaz noktanın başına geçen Frey, kaleci Volkan ile topu ayrı köşelere yolladı. 1-1
58. dakikada sol kanattan Mounir’in ortasında arka direkte Okaka kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
80. dakikada Okaka’nın pasında kaleci Butez ile karşı karşıya kalan Szysz’in vuruşunda Butez gole izin vermedi.
83. dakikada sağ kanattan Lima’nın kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Aleksic’in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-3
Stat: Bosuil
Hakemler: Manuel Schuettengruber xx, Roland Brandner xx, Robert Steinacher xx
Royal Antwerp: Butez x, De Laet x, Alderweireld xx, Pacho xx, Vines xx, Verstraete x (Fischer dk. 82 ?), Miyoshi x (Valencia Bajana dk. 60 x), Nainggolan x (Vermeeren dk. 82 ?), Yussuf xx, Ekkelenkamp x (Scott dk. 82 ?), Frey xx (Janssen dk. 60 x)
Yedekler: Ortwin De Wolf, Gaston Avila, Bosch, Almeida, Bataille, Krasniqi, Devalckeneer
Teknik Direktör: Mark van Bommel
Başakşehir: Volkan xx, Şener xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx (Lima dk. 69 xx), Mahmut xx, Biglia xx (Mesut Özil dk. 87 ?), Berkay Özcan xxx (Aleksic dk. 69 x), Serdar Gürler xxx (Szysz dk. 76 x), Mounir Chouiar xxx (Ahmed Touba dk. 87 ?), Okaka xxx
Yedekler: Muhammed, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Caiçara, Deniz Türüç, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Frey (dk. 56 pen.) (Royal Antwerp), (Berkay (dk. 8), Okaka (dk. 58), Aleksic (dk. 83) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Mahmut, Volkan Babacan, Okaka, Biglia, Erdinç Sözer (Teknik Direktör Yardımcısı), Deniz Türüç, Aleksic (Başakşehir), Alderweireld, Verstraete (Royal Antwerp)
|Takımlar
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|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
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|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
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|6
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|3
|6
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|3
|6
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|3
|6
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|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
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|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
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|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|4
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|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
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|3
|3
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|3
|2
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|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
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|6
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|2
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|2
|4
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|2
|3
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|2
|3
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|2
|3
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|2
|3
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|2
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|1
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|2
|1
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|2
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|2
|1
|17. Elche
|2
|1
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|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0