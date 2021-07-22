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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Petrocub: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Yiğidolar 1-0 önde tamamladı.

Spor 22.07.2021, 20:49
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Petrocub: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Yiğidolar 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Pedro Henrique’nin ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Marius Iosipoi, rakip ceza sahasının hemen dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard xx, Aurelien Drouet xx, Frederic Haquette xx

Petrocub Hincesti: Meira x, Potirniche xx, Efros xx, Jardan xx, Revenco x, Iosipoi x, Bogaciuc xx, Ambros xx, Douanla xx, Mihail Platica xx, Sergiu Platica x

Yedekler: Igor Mostovei, Onana Ndzomo, Artiom Rozgoniuc, Alexandru Bejan, Constantin Sandu, Iaser Turcan, Alexandru Vlas, Cornel Cotogoi, Vadim Gulceac

Teknik Direktör: Lilian Popescu

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Ahmet Oğuz xxx, Goutas xx, Caner xxx, Uğur xxx, Cofie xxx, Hakan Arslan xxx, Fajr xxx, Sefa xx, Henrique xx, Kayode xx

Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Koray Altınay, Kerem Atakan Kesgin, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix, Leke James, Yatabare

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Caner Osmanpaşa (dk. 16) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Jardan, Platica (Petrocub), Sefa Yılmaz (Sivasspor)
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