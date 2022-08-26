UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. Final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Medipol Başakşehir, Fiorentina, Hearts, Rigas Skola

B Grubu: West Ham United, FC Steaua, Anderlecht, Silkeborg

C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Wien, Lech Poznan

D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko

E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden

G Grubu: Slavia Prag, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani

H Grubu: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris Vilnius, Pyunik