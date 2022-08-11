UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 - Breidablik: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı İzlanda ekibi Breidablik’i 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Belçika temsilcisi Antwerp eşleşti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı İzlanda ekibi Breidablik’i 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Belçika temsilcisi Antwerp eşleşti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol tarafına gönderdiği Hasan Ali Kaldırım’ın gelişine vuruşunda kaleci Anton Einarsson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada sol kanattan ilerleyen Mounir Chouiar pasını Hasan Ali Kaldırım’a aktardı. Onun topuk pasında ceza yayı solunda topu alan Stefano Okaka’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
74. dakikada Mounir Chouiar sol kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını penaltı bölgesi yakındaki Mahmut Tekdemir’e aktardı. Mahmut’un vuruşunda defanstan seken topu kale önünde bulan Ahmed Touba’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
84. dakikada Patryk Szysz’in sağ kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını Mounir Chouiar’a aktardı. Mounir Chouiar’ın pasında ceza sahası içi sağ topu alan Danijel Aleksic düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Tamas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Peter Kobor xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx, Youssouf Ndayishimiye xxx, Ahmed Touba xxx, Hasan Ali Kaldırım xx, Lucas Biglia xx (Danijel Aleksic dk. 79 x), Ömer Ali Şahirer xx, Berkay Özcan xx (Mahmut Tekdemir dk. 62 x), Deniz Türüç xx (Mounir Chouiar dk. 62 xx), Serdar Gürler xx (Muhammet Arslantaş dk. 79 x), Stefano Okaka xxx (Patryk Szysz dk. 69 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Lucas Lima, Junior Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Breidablik: Anton Einarsson x, Gunnlaugsson x (Helgason dk. 85 ?), Muminovic x, Qvist x, Thorhallsson x, Viktor Einarsson x (Gautason dk. 85 ?), Yeoman x (Ludviksson dk. 74 x), Eyjolfsson x, Svanthorsson x (Gudbjargarson dk. 85 ?), Sowe x (Ingvarsson dk. 46 x), Steindorsson x
Yedekler: Bragason, Sigurjonsson, Arnason, Margeirsson,
Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson
Goller: Stefano Okaka (dk. 44), Ahmed Touba (dk. 74), Danijel Aleksic (dk. 84) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Emre Belözoğlu, Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Sowe, Yeoman (Breidablik)