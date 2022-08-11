UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Breidablik: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pasta bulunan Youssouf Ndayishimiye’nin diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
37. dakikada Şener Özbayraklı’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Stefano Okaka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
44. dakikada Şener Özbayraklı’nın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahirer bekletmeden pasını içeriye aktardı. Ön direkte topla buluşan Stefano Okaka’nın vuruşunda da meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Tamas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Peter Kobor xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Ahmed Touba xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Lucas Biglia xx, Ömer Ali Şahirer xxx, Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx, Serdar Gürler xx, Stefano Okaka xxx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Danijel Aleksic, Mounir Chouiar, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Muhammet Arslantaş, Lucas Lima, Junior Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Breidablik: Anton Einarsson xx, Gunnlaugsson xx, Muminovic xx, Qvist xx, Thorhallsson xx, Viktor Einarsson xx, Yeoman xx, Eyjolfsson xx, Svanthorsson xx, Sowe xx Steindorsson xx
Yedekler: Bragason, Sigurjonsson, Helgason, Ludviksson, Arnason, Fodilsson, Margeirsson, Ingvarsson, Gautason
Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson
Gol: Stefano Okaka (dk. 44) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Sowe, Yeoman (Breidablik)